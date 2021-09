Dodelijk steekincident in Almelo: kruisboogschutter is getrainde vechtsporter

Partijen in Almelo furieus en geschokt na uitlatin­gen VVD-wethouder Maathuis: ‘Hij jaagt mensen de stad uit’

8 september ALMELO - De PvdA in Almelo is zeer verbolgen over uitlatingen van wethouder Maathuis (VVD). Maathuis wil goedkope sociale huurwoningen in de stad slopen. Dat zal in zijn ogen tot minder bijstandsuitkeringen leiden. PvdA-raadslid De Vries gruwt van deze opvatting. „De schrik slaat ons om het hart.”