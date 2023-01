Doen! 7 x uittips in Almelo voor 13, 14 en 15 januari 2023

FILM: Sundown

In Filmhuis Hof 88 draait vrijdag de 13e januari tweemaal de film Sundown, om 14.00 en 20.15 uur. De film gaat over de rijke Brit Neil Bennet. Hij viert met familieeen zorgeloze vakantie in een luxe resort in het Mexico. Eén telefoontje verstoort de rust: er is een sterfgeval in de familie en het gezelschap moet gelijk terug naar Londen. Maar Neil doet er echt alles aan om zo lang mogelijk in Mexico te blijven.