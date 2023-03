Doen in Almelo: leuke uittips voor het laatste weekend van maart

indebuurt.nlHet laatste weekend van maart komt eraan. Wat is er de komende dagen allemaal te doen in onze stad? Er is altijd wat te doen! Hierbij de uittips in Almelo voor het weekend van 24, 25 en 26 maart 2023.

FILM: Triangle of sadness

In het filmhuis bij Hof 88 kun je vrijdag kijken naar de film Triangle of sadness, om 14.00 en 20.15 uur. De film gaat over modellen Carl en Yaya. Zij worden uitgenodigd voor een luxe cruise met aan boord een bont gezelschap rijke passagiers, zoals een Russische oligarch, wapenhandelaars en een alcoholische kapitein.

Alles lijkt perfect, tot het gaat stormen. Het koppel strandt met een groep miljardairs en een schoonmaakster op een onbewoond eiland. Dan barst de strijd om te overleven los.

Midnight Sky in De Stam

Bij De Stam is vrijdagavond een optreden van de Hengelose band Midnight Motel. Verwacht een stevige bak vuige gitaarrock met open houthakkersbloesjes, brutale koppen en rauwe gitaarsolo’s. In het voorprogramma de Duitse band Dead Memory. De optredens beginnen om 21.30 uur en toegang is gratis.

Robots programmeren

Voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar is er een zaterdagochtend een workshop in de bibliotheek van Almelo. De deelnemende kinderen gaan aan de slag met robot Cubetto die ze zelf mogen programmeren. De workshop is van 10.30 tot 11.30 uur en kost 3 euro per kind. Aanmelden kan via de site van Bibliotheek Almelo.

Julika Marijn in Hof 88

In Hof 88 is zaterdagavond om 20.15 uur de voorstelling In de schaduw van Rembrandt van Julika Marijn. De avond gaat over Geertje Dircx, Rembrandts tweede vrouw. Ze was jaren zijn minnares en voedde zijn zoon Titus op. Tot Hendrickje Stoffels kwam en Geertje door Rembrandt werd opgesloten in een tuchthuis. Kaarten kosten 20 euro en zijn te koop bij Hof 88.

Graceland the concert

Een swingende avond zaterdag in het Theaterhotel Almelo. In Graceland The Concert laten The African Mamas het publiek het fantastische concert Graceland herbeleven. Paul Simon was in de jaren 80 de aanstichter en dirigent van dit concert (en album) waar Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse muziek mixen. Kaarten kosten 30 of 35 euro en zijn te koop bij het Theaterhotel Almelo. Het concert begint om 20.00 uur.

Koopzondag in Almelo

De laatste zondag van de maand is het altijd koopzondag in de binnenstad van Almelo. De winkels zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Extra leuk: parkeren is op (koop)zondagen altijd gratis. Misschien vind je het leuk om ook even langs de Herengracht te lopen. Daar zijn de atelierhuisjes van de kunstenaars open.

Tattoo-tentoonstelling

Vanaf deze zondag (26 maart) is in Kunsthal Hof 88 de tattoo-tentoonstelling The Story of my Lines te zien. Speciaal voor deze fototentoonstelling zijn ruim 25 modellen met uiteenlopende tatoeages gefotografeerd en de foto’s zijn op grootformaat afgedrukt. Je kunt de gratis expositie bekijken van dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Kunsthal Hof 88 zit naast het theater van Hof 88 aan het Elisabethhof 6 in Almelo.

Wie zit er op de wc?

Een voorstelling voor de jongste jeugd (vanaf 2 jaar) bij Hof 88 zondagmiddag (14.30 uur). Poppenspeler Alexander Brouwer brengt de prenten uit twee kinderboeken tot leven met veel verrassingen en humor. Zijn voorstelling is gebaseerd op de bekende kinderboeken Hé wie zit er op de wc? en Retteketet, we gaan nog niet naar bed. Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop bij Hof 88.

De Oostvaarders

In het Huis van Katoen en Nu is zondagmiddag een optreden van Shantykoor De Oostvaarders uit Almelo. Ze treden op van 14.30 tot 16.30 uur vanwege de opening van het ‘kleine café aan de haven’, waarbij ook een schippersdrankje wordt uitgedeeld onder het publiek. De toegang tot dit optreden is helemaal gratis.

Bierproeverij

Geen zin in schippersbitter, maar liever speciaalbiertjes? Elke laatste zondag van de maand is er een bierproeverij bij Proeflokaal België. De proeverij begint om 15.00 uur en kost 17,50 euro per persoon. Aanmelden kan via de mail, info@hetspeciaalbierhuis.nl, of aan de bar van het café.

Futsal onder 19

Bijzondere futsal-wedstrijden deze week in de IISPA. Het is voor het eerst dat er zaalvoetbalinterlands worden gespeeld in Almelo. Het gaat om een EK-kwalificatietoernooi voor teams onder de 19 jaar.

Het zaalvoetbalteam van Miguel Andrés Moreno speelt in Almelo tegen Hongarije, Andorra en titelhouder Spanje. Op het spel staat een ticket voor het eindtoernooi: EK Futsal in september dit jaar in de Kroatische plaats Porec. Op zondag zijn de laatste wedstrijden: Andorra tegen Hongarije om 17.30 uur en Nederland – Spanje om 21.00 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via de site van de KNVB.

Filmpje pakken

Natuurlijk kun je ook de bioscoop in om een filmpje te pakken. Bij Movie Unlimited in Almelo draaien dit weekend onder meer Grenzeloos Verraad, de rom-com All Inclusive, Scream VI en John Wick 4.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!