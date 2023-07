Dominee Esther (40) vertrekt uit Tubbergen: ‘Een carrièreswitch? Daarvoor is mijn liefde voor de kerk te groot’

Ze is naar eigen zeggen een type van verbinding en verandering. Na vijf jaar predikant te zijn geweest in de protestantse gemeente Tubbergen begon het voor Esther-Scheer–Weijenberg (40) dan ook te kriebelen. Na haar afscheidsdienst gaat de dominee aan de slag in de protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Wie haar in Tubbergen opvolgt, is nog niet bekend.