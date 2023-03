Door deze mooie dronebeelden word je spontaan verliefd op Almelo

indebuurt.nlAlmelo roept vaak gemengde reacties op. Je houdt van de stad of je vindt het helemaal niets. Door deze nieuwe dronebeelden word je spontaan verliefd op Almelo, want zo heb je onze stad nog niet eerder bekeken.

Sander van Beek is onlangs met zijn drone in Almelo geweest en heeft flink uitgepakt. Hij heeft een video gemaakt van bijna twaalf minuten met alleen maar dronebeelden van Almelo. De video begint in het centrum met het Twenthe Centrum en het stadhuis. Daarna volgen diverse kerken, de watertoren aan de Reggestraat en de nieuwe moskee.

Dronebeelden Almelo

De camera trekt ook verder over Almelo, over diverse wijken van de stad, over het Erasmus, Indiëterrein, Eugeria, Het Sportpark en Huize Almelo. Verder zie je onder meer het AZC, Huize Alexandra, Korenmolen De Hoop en het Goossenmaatpark. Natuurlijk mag Erve Asito niet ontbreken en zie je begraafplaats ’t Groenedael. Er zitten nog veel meer plekken en gebouwen in Almelo in de video. Wat herken jij allemaal?

Bekijk de dronebeelden van Almelo in de video hieronder:

Sanmia Drone

Sander heeft de dronebeelden gemaakt voor zijn eigen bedrijf Sanmia Drone. Sanmia is een samentrekking van de namen Sander en Mia, zijn vriendin. Hij is in juni 2022 begonnen met dronevideo’s te maken van steden in het buitenland, zoals Budapest en Warschau, maar ook van veel plaatsen in Nederland.

