Door nonnen uitgebuite kinderen beginnen proces tegen de staat: ‘Het was een hel’

Geen spijt van aanpak Soweco: ‘Er ontstonden daar te veel bedrijfjes en zijtakken’

24 augustus ALMELO - Bij zijn start, twee jaar terug, voelde hij zich als een vis in het water. Inmiddels is hij op de helft van zijn Almelose ambtsperiode. Hoe is het nu met wethouder Arjen Maathuis? Inmiddels 31 jaar oud, op het punt van vaderschap, blikt terug. Soweco? Dat moest gewoon gebeuren.