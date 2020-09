Douwkje (67) stierf aan gruwelijke spierziekte die meedogenloos toesloeg

Over gezonken waterfiets, raadsleden die naar politie stappen en weer een blokken­doos langs A35

13 september Een weekje stadsnieuws van Almelo brengt je van de ene verbazing in de andere. Maandag nog een mooi verhaal op deze pagina over onze plaatselijke politici die in een prettige harmonie een wandeling maken door de wijk Indië. Drie dagen later moesten we u het nieuws voorschotelen dat een raadslid aangifte doet van bedreiging door een andere Almelose parlementariër.