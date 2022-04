Dr. Herderscheeschool kan straks eindelijk uit verouderd pand; nieuwbouw in 2024 klaar

De kinderen en leerkrachten van de school voor speciaal onderwijs zijn hard toe aan een nieuwe locatie. Het 47 jaar oude pand aan de Schapendijk waarin de leerlingen nu nog les krijgen, is verouderd en heeft zijn beste tijd gehad.

„Daarom is dit natuurlijk een fantastisch vooruitzicht”, zegt wethouder Eugène van Mierlo. „Als alles meezit, kunnen de kinderen vanaf 2024 naar hun nieuwe school aan de Vriezenveenseweg. Om precies te zijn naast de vso-school die er al zit. Best praktisch voor de leerlingen, want een flink aantal van deze kinderen stroomt na hun basisschoolperiode door naar het voortgezet speciaal onderwijs van De Veenlanden.”

Momenteel gaan er 329 kinderen naar de Dr. Herderscheeschool. Daar zitten ook kinderen van buiten de gemeente Almelo bij, weet de wethouder. „Deze school heeft meer een regionale functie en biedt een soort onderwijs dat niet overal aangeboden wordt.”

Geen samensmelting

In eerste instantie was het de bedoeling om de Dr. Herderscheeschool te laten samensmelten met een andere Almelose basisschool voor speciaal onderwijs: Het Mozaïek. De Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG), waar de Dr. Herderscheeschool onder valt, en Attendiz (Het Mozaïek) onderzochten de mogelijkheid om de twee scholen om te vormen tot een geheel nieuwe onderwijsinstelling met plek voor kinderen die verschillende soorten extra ondersteuning nodig hebben.

Eind vorig jaar ging er een streep door de plannen, omdat de doelgroepen van de twee scholen te ver uit elkaar liggen. Kinderen op de Dr. Herderscheeschool hebben over het algemeen veel meer ondersteuning nodig, omdat zij vaak met zware leerproblemen en ontwikkelingsachterstanden kampen. Leerlingen van deze school komen later vaak bij de dagbesteding terecht, terwijl scholieren van Het Mozaïek tijdens hun basisschool- en middelbareschooltijd nog een extra steuntje in de rug nodig hebben, maar vervolgens wel op het mbo of hbo mee kunnen draaien.

Nieuwbouw wel door

Dat de samensmelting van de baan is, heeft geen gevolgen voor de nieuwbouwplannen. Beide scholen hebben behoefte aan een nieuw pand en daar trekt de gemeente Almelo dan ook miljoenen voor uit.

Van Mierlo geeft aan dat niet alleen de locatie naast De Veenelanden tot de opties behoorde. „We hebben ook naar Huize Alexandra als mogelijkheid gekeken, maar daar hebben we toch van afgezien. Momenteel zitten daar nog Oekraïense vluchtelingen en op termijn moet dat gebouw wijken voor nieuwbouw van woningen, zoals het er nu naar uitziet.”

Nieuwe huizen

Woningen komen waarschijnlijk ook op de huidige locatie van de Dr. Herderscheeschool, laat de wethouder doorschemeren. „Het oude pand wordt in elk geval gesloopt en de ruimte die vrijkomt, biedt zeker kansen. En aangezien woningen keihard nodig zijn in Almelo is de kans zeker aanwezig dat er nieuwe huizen op die plek komen.”