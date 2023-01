Dreigende sluiting van Almelose basisscholen afgewend: openbaar en christelijk onderwijs samen verder

Familiebe­drijf Reefman treurt om fatale brand in Almelo: ‘Wat in 35 jaar is opgebouwd, is in anderhalf uur verdwenen’

ALMELO – Eigenlijk willen ze helemaal niets zeggen. Twee dagen na de fatale brand vrijdagnacht in Almelo is bij het familiebedrijf Reefman Sport in Almelo de verslagenheid nog groot. „Het is alsof er een familielid is overleden.”

11:45