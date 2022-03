Drie jaar cel dreigt voor Twentse agent die informatie deelde in het criminele milieu in ruil voor drugs

Brand in vrachtwa­gen op N36 bij Almelo, flinke file tot gevolg

ALMELO - Op de N36 bij Almelo is vrijdag aan het eind van de ochtend een brand ontstaan in een containervrachtwagen. De brandweer is ter plaatse en heeft het vuur geblust. De weg is tijdelijk deels dicht geweest, maar inmiddels weer open.

25 februari