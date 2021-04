Dronken vrouw die agente in Almelo in arm beet heeft ontzettend veel spijt: ‘Ik schaam me diep’

ALMELO - Als Louise B. (34) uit Vriezenveen maandag aan het eind van de middag naast haar advocaat Kennedy Tunç plaatsneemt, is het moeilijk voor te stellen dat dit de vrouw is die vorig jaar als een dronken feeks tekeer ging tegen politiemensen die haar wilden helpen. Als een aangeschoten vogeltje in elkaar gedoken, met betraande ogen en een knalrood hoofd van schaamte laat ze de rechtszaak over zich heen komen.

De verdenking tegen B. liegt er niet om. Ze zou op 22 augustus een agente in Almelo zo gemeen in haar arm gebeten hebben dat deze haar keihard tegen het hoofd moest slaan om haar te doen stoppen. B. was niet alleen uiterst bijtgraag, ze hapte ook een andere agent in zijn broekspijp, maar ook verbaal uiterst grof. „Kankerhoer” is nog een van de vriendelijkste dingen die de agenten in hun proces verbaal noteren.

Quote Ik schaam me diep en wil duizend keer excuses maken en dat is ook enige wat in deze zaak past, duizend maal excuses

‘Geen ontvoering, maar starnakel dronken vrouw’

De gebeten agente volgt de zaak tegen B. vanuit de zaal. Ze zal nog vaak terugdenken aan het moment dat ze met haar collega afgaat op de melding van een mogelijke ontvoering van een vrouw. Eenmaal op de plaats van de melding aangekomen, is er geen sprake van een ontvoering, maar van een starnakel dronken B. die met veel moeite vergeefs in een auto probeert te kruipen. Als ze haar aanspreken is het alsof de lont in het kruitvat aangestoken wordt met alle gevolgen van dien.

‘Alcohol vlakt trauma’s af’

„Kankerhoer, daar werd ik ook altijd voor uitgescholden” zegt B. bijna onverstaanbaar in de microfoon. „Ik heb echt geen flauw idee wat ik heb gedaan. Ik heb veel huiselijk geweld meegemaakt. Door de alcohol kreeg ik flashbacks en als ik dan politiemensen zie, wordt ik altijd een beetje zenuwachtig.” Dan voegt ze eraan toe, „ik ben gewoon als een idioot tekeer gegaan en daar heb ik verschrikkelijk spijt van.” Ze vertelt rechter Sandra Huisman over haar traumatische verleden met een uiterst gewelddadige partner, iets dat nog geen seconde uit haar gedachten gaat. Als de gedachten zich ophopen en haar hoofd figuurlijk uit elkaar dreigt te barsten grijpt ze naar de alcohol. „Dat vlakt emoties af” fluistert ze. Bij haar aanhouding werd bijna 2,5 promille gemeten. Inmiddels staat er een heel traject met hulpverlening klaar. Advocaat Tunç benadrukt nog eens hoeveel spijt B. heeft. „Ze zegt me, ik schaam me diep en wil duizend keer excuses maken en dat is ook enige wat in deze zaak past, duizend maal excuses.”

Rechter Huisman vindt wat gebeurde heel erg ernstig en grof. „Als je iemand op klaarlichte dag wil helpen en je wordt bont en blauw gebeten, dat is geen situatie waar je je als agent op voor hoeft te bereiden.” Huisman ziet wel de keerzijde van het verhaal en noemt B. „iemand met een flinke rugzak” en legt een werkstraf van 160 uur waarvan 100 uur voorwaardelijk op. De gebeten agente heeft wat Huisman betreft recht op een schadevergoeding van 800 euro. „Die zal ik betalen” klinkt het uit het verdachtenbankje.