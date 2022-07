Droogte in Twente en Achterhoek stijgt richting niveau droogste jaren ooit

Prijsvech­ter SoLow met 1001 verschil­len­de snuisterij­en opent in Almelo: ‘Het is hier elke dag feest’

ALMELO - De binnenstad van Almelo is een bijzondere winkel rijker. SoLow, een prijsvechter met 1001 snuisterijen, is vanaf nu open in De Galerij. „Je kunt het zo gek niet bedenken, of we hebben het.”

7 juli