Duizend Almeloërs hebben nog recht op extraatje van 800 euro voor hoge energierekening; ‘Mensen moeten zich wel melden’

De energietoeslag is in het leven geroepen om mensen met een smalle beurs tegemoet te komen in deze moeilijke periode waarbij de prijzen van gas en stroom door het dak gaan.

5000 keer betaald

In Almelo hebben ongeveer zesduizend huishoudens recht op het extraatje van 800 euro. Sinds half mei is de energietoeslag ruim vijfduizend keer toegekend en uitbetaald door de gemeente. „Een score van ongeveer 85 procent. Daar zijn we blij mee”, zegt verantwoordelijk wethouder Arjen Maathuis. Maar helemaal tevreden is hij nog niet. „Want het betekent ook dat er mogelijk nog duizend Almeloërs zijn die recht hebben op energietoeslag, maar de aanvraag nog niet hebben ingediend.”

Het gaat om een onbekende groep. Vandaar een oproep van de wethouder aan Almeloërs, die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. „Meld u bij de gemeente voor energietoeslag. Dat geld ook voor mensen die twijfelen of ze voor energietoeslag in aanmerking komen.” Uit een afwijzing (inmiddels vierhonderd keer) vloeit namelijk geen bloed.

Bestaansminimum

Energietoeslag aanvragen kan nog tot eind oktober dit jaar. Mensen met een inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van het zogenaamde bestaansminimum komen voor energietoeslag in aanmerking. Dat houdt in dat een alleenstaande (of alleenstaande ouder) per maand niet meer dan 1244,55 euro netto per maand (exclusief vakantiegeld) aan inkomsten mag hebben. Voor gehuwden ligt deze grens op 1777,92 netto per maand. Het is een harde grens. Wie er een paar euro boven zit, komt niet aanmerking voor energietoeslag.

Klein pensioentje

De regeling is ook in het leven geroepen voor AOW’ers met een klein pensioentje. Maar ook zij dienen daarvoor een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Aanvragen kan via de website almelo.nl. Daar is het aanvraagformulier, onder ‘Vergoeding energiekosten’, te downloaden. Naam, adres en bankrekeningnummer moeten onder meer worden ingevuld. Met als toevoeging de inkomengegevens van maart 2022. Ouderenbonden en Almelo Sociaal kunnen inwoners desgevraagd daarbij helpen.