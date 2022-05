Dwangverpleging voor Almelose veelpleger die vrouw bont en blauw mepte: ‘Gilde alsof ze werd afgeslacht’

Een getuige belde 1 juli vorig jaar naar de politie. Hij zag in een deuropening van een Almelose woning een bont en blauw geslagen bloedende vrouw die zoveel pijn had dat haar gekerm door merg en been ging. „Ze gilde alsof ze afgeslacht werd”, aldus de man tegen de politie.

De vrouw wees naar Van L., die gewild zou hebben dat ze 50 euro ging halen in een pandjeshuis. „Herman mepte me het hele huis door, sleepte me naar de schuur, waar mijn fiets stond”, zei ze tegen de politie.

Van L. ontkent

Van L. ontkende drie weken geleden, volgens hem was de vrouw in een psychose geraakt. „Ze liep langs me heen met een blik, echt verschrikkelijk. Doet de deur open en maakt een geluid, echt, dat heb ik nog nooit zo gehoord!”.

Kliniek wilde niet met hem verder

De Almeloër bouwde in zijn leven een strafblad op dat qua aantal kantjes gelijk is aan zijn leeftijd: 40. Er is al van alles met hem geprobeerd, maar steeds ging het mis.

In 2019 brak een kliniek in Assen de behandeling zelfs af omdat de Almeloër zo agressief, ondermijnend en intimiderend aanwezig was dat het personeel niet met hem verder durfde. Tegen van L. was ook tbs met dwangverpleging geëist.