Dwayne (28) uit Almelo leerde wennen aan harde wereld buiten de bajes, ‘Ik ging gevangenis in, gevangenis uit’

Duur gevangenis­pro­ject slaat niet aan in Twente: ministerie draait geldkraan dicht, personeel verbijs­terd

Het moest dé manier worden om Twentse gedetineerden goed te laten terugkeren in de maatschappij: het Huis van Herstel in Almelo. Maar het project bleek onder gevangenen niet al te populair. Nu gaat de stekker eruit, veel eerder dan gepland. Personeel is verbijsterd. „Ze hebben de resultaten niet eens afgewacht…!”