Echtgenoot van failliete zorgdirectrice uit Almelo moet groot deel van verdwenen 1,1 miljoen ophoesten

Boze makelaar uit Nijverdal vindt dat Hellen­doorn zijn goede naam besmeurt, maar hij had niet op de lotings­avond mogen zijn

Makelaar Bert Krikken uit Nijverdal is woedend. Hij voelt zich onheus bejegend door de gemeente Hellendoorn en vindt dat zijn zorgvuldig opgebouwde goede naam ‘te grabbel is gegooid’. Dat hij geheel onterecht wordt afgeschilderd als een soort louche figuur. En zoiets is ‘dodelijk’ voor een plaatselijke makelaar, die sinds 1996 vooral werkzaam is in Hellendoorn en Nijverdal.