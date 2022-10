Een aquarium is mooi, weten ze in Almelo, maar ineens ook een enorme kostenpost: ‘Dit vissenhotel is gesloten’

Pastor Ria Doornbusch werkte jarenlang pro Deo in Dedems­vaart: 'Nu ben ik herderinne­tje’

De in Dedemsvaart getogen Ria Doornbusch (54) is vrijdagavond gepresenteerd als nieuwe pastoraal werker in de Emmanuelparochie, die zich uitstrekt van Heino tot Hardenberg. Dat gebeurde tijdens een feestelijke viering in de Onze Lieve Vrouw van Fatima-kerk in De Belte. ,,Nu ben ik geen vrijwilliger meer maar herderinnetje.’’

18:47