Een nieuwe kerk bouwen, dit Almelose kerkgenootschap is het van plan: ‘Gaaf dat dit kan, tegen de stroom in’

Burgemees­ter Gerritsen van Almelo moet ‘geheimen’ prijsgeven in slepende Ski­hut-affaire

De eigenares van voormalig café De Skihut - dat op last van burgemeester Arjen Gerritsen is gesloten - heeft recht op geheime informatie waarover de gemeente Almelo beschikt. Dat heeft de Raad van State bepaald, in deze slepende affaire. Met waarschuwende vinger richting de burgemeester.