Eén op twaalf klassen in Overijssel mogelijk zonder leraar, aantal vacatures naar 442

Nachtelij­ke inval in Almelo om ruzie in ‘relatione­le sfeer’

Een team van de politie viel afgelopen nacht een huis binnen aan de Almelose Nachtegaalstraat. De woning is doorzocht en een bewoner is aangehouden. Omwonenden filmden de inval en arrestatie. Rond hetzelfde tijdstip kwamen agenten in actie in Enschede.