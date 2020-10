Een snerpende fluittoon in zijn hoofd vernietigt het leven van Reinier (49), hij wil euthanasie

36-jarige Almeloër moet 10 jaar de cel in voor neerschie­ten en beroven handelaar

20 oktober ARNHEM – Het gerechtshof in Arnhem heeft een 36-jarige man uit Almelo dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Met een onbekend gebleven mededader heeft hij in 2011 een handelaar in oud ijzer vlakbij diens woning in Enschede neergeschoten en beroofd van vijftigduizend euro.