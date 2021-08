Een wonder dat hier niemand gewond raakte: BMW crasht in Almelose tuin en komt vlak voor huis tot stilstand

Rogge oogsten met tractor? Dat vinden ze bij Oogstgroep Almelo niks aan, dus zwiert de zeis

24 juli ALMELO - Normaal rijden trekkers en machines af en aan om de rogge van het land te halen. Rogge maaien is tegenwoordig een grotendeels industrieel proces. De Oogstgroep Almelo peinst daar niet over. Die steken zich elk jaar in traditionele klederdracht, om vervolgens met pik en zigt het land op te gaan. „Het is zo belangrijk dat we deze folklore doorgeven.”