Eerherstel voor prominente Twentse ondernemer: vrijgesproken van omkoping en fraude

Alleen­staan­de moeder en ongenees­lijk ziek: het leven van Judith (45) staat op de kop

Judith Koning is alleenstaand, liep tegen de 40 en had een sterke kinderwens. De geboorte van Bob, een donorkind, maakte haar leven fantastisch. Tot de oud-Hengelose een fatale diagnose kreeg. Samen plukken ze nu elke dag die er is.