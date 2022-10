Eerst hielpen ze klanten aan aardgas, nu helpen ze iedereen eraf: in 60 jaar tijd zag deze Almelose installateur de wereld veranderen

Asito kent een rijk verleden, maar het schoonmaak­be­drijf heeft ook gouden toekomst: ‘Mensen blijven rommel maken’

ALMELO - Schoonmaakimperium Asito is nauw met Almelo verweven. Vandaar een tentoonstelling over de 70-jarige historie van het bedrijf in het Huis van Katoen en Nu. Een rijk verleden, in meerdere opzichten. Maar ook de toekomst van het schoonmaakbedrijf ziet er florissant uit. „Zonder schoonmakers staat het land stil.”

