Eerste klus HR Holstlaan geklaard; nu nog einde aan ‘gevaarlijke files’ op vluchtstrook A35 bij Almelo

Fase één, het deel vanaf de Schoolstraat, is volgens schema verlopen, stelt verkeerswethouder Arjen Maathuis (VVD) tevreden vast. „Het was de bedoeling dat het werk eind april af zou zijn. Dat is gelukt.” Binnen het budget van drie miljoen euro, geeft de wethouder aan. Er is zelfs geld over om nog wat extra’s te doen. „In de Jan Vermeerstraat leggen we een paar drempels aan.” Daarmee komt de gemeente tegemoet aan een vurige wens van verontruste buurtbewoners.

Viaduct als oplossing

Daarna - vermoedelijk in de loop van 2023 - begint het ‘grote werk’, doet Maathuis uit de doeken. Zo gaat in deze laatste fase de kruising met de Kleine Bunder en de Broekerheide rigoureus op de schop. Het is de bedoeling dat hier een ongelijkvloerse kruising komt. Want bij de huidige verkeerssituatie, met veel overstekende fietsers, is er geen ‘soepele doorstroming’, waardoor er verderop op de snelweg problemen ontstaan, verklaart de wethouder. „Het zorgt in de spits voor files op de vluchtstrook van de A35. We moeten een einde maken aan deze gevaarlijke situatie.” Almelo broedt daarbij op plannen voor een viaduct bij de Kleine Bunder.