Eerste ooievaars vinden thuis bij Wijngaard Nijrees in Almelo

Airfryer­dief slaat zijn slag in Almelo, maar loopt tegen de lamp

17 mei ALMELO - Een dief is vrijdag betrapt in Almelo. Iets na tien uur ’s ochtends stal een man iets uit een winkel aan De Gors. Een wijkagent die in de buurt was, bekeek direct camerabeelden. Een 41-jarige man uit Almelo kwam als verdachte naar voren.