Eerste overgeplaatste ic-coronapatiënt naar het ZGT Almelo komt per helikopter

Plan voor bewoning ‘Es­huis-supermarkt’ in Aadorp voor de rechter

13 oktober ZWOLLE/AADORP - Projectontwikkelaar Jan Bolte uit Vriezenveen is naar de rechter gestapt omdat hij verder wil met de ontwikkeling van woonruimte in een voormalige supermarkt aan de Albardastraat in Aadorp. De gemeente wil kamerbewoning of huisvesting van arbeidsmigranten voorkomen.