Eerste stap op weg naar nieuwe woonwijk in Vriezenveen: Twenterand neemt kooprecht op 27 percelen

Niets herinnert nog aan de enorme vuurzee in Almelo, maar wat gebeurt er nu op die plek?

Het was een allesverwoestende brand op vrijdagavond 20 januari. Bijna vier maanden later zijn de puinhopen in de Almelose Aalderinkshoek opgeruimd. Terreineigenaar Ron Kits wil de bedrijvigheid op deze flank langs het spoor snel weer opbouwen. „Met volledige nieuwbouw, eventueel in fases”.