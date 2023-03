Eerste Twentse kievitsei is in aantocht: ‘Nog een paar dagen mooi weer nodig’

Plakplaat­jes sparen bij de supermarkt: ‘Heb je ’m al? Het oude station van Borne?’

Net als voetbalplaatjes sparen, maar dan met de Oude Kerk, openluchttheater Hertme en het oude station. Ok, één voetballer: Wout Weghorst. Met nog negen (oud-)topsporters. Want zij maken Borne ook bijzonder. En dat is precies wat het verzamelboek met plakplaatjes moet laten zien. „Borne is meer dan Spanjaard.”