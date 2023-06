Einde van Glasrijk Tubbergen leek nabij, maar liefhebbers blazen evenement nieuw leven in: ‘Het blijft wat ons betreft niet bij nog maar één keer!’

Luide knallen schrikken Almelose wijk de Riet op, geparkeer­de auto meerdere keren beschoten

In de Reigersstraat in Almelo is afgelopen nacht een geparkeerde auto beschoten. Dat meldt de politie. Agenten zagen meerdere kogelinslagen in de grijze Mercedes. Het voertuig is voor onderzoek afgesleept en in beslag genomen.