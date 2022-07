Eindelijk een nieuwe bestemming voor het grote Jumper-pand in Almelo, geen supermarkt maar Kringloop De Oude Veemarkt

Brandweer kan oorzaak van verwoes­ting Pic­nic-pand in Almelo niet vinden

ALMELO - De hitte die de brand in het pand van boodschappendienst Picnic in Almelo teweeg bracht is zo groot geweest, dat de brandweer niet heeft kunnen achterhalen hoe het vuur ontstaan is. Het onderzoek naar de toedracht gaat wel door.

