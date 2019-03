Eindelijk onderdak voor de man die ruim 100 dagen in het ziekenhuis lag

Er is een oplossing voor de patiënt die 106 dagen in het ziekenhuis ZGT in Almelo ligt te wachten op een plekje in een verpleeghuis. Voor de man uit Oldenzaal is onderdak gevonden. Arts Tim Verhagen zei vrijdagavond in een video op zijn twitteraccount dat hij ‘buiten de gebaande paden’ een plek heeft gevonden. Waar de man naar toe gaat is niet bekendgemaakt.

Het probleem van de ZGT-patiënt staat niet op zichzelf. In het MST Enschede wachtten de afgelopen periode drie patiënten drie maanden op een plaats in een verpleeghuis. Er is sprake van een stevig maatschappelijk probleem.

Het aantal medisch uitbehandelde patiënten dat nog niet terecht kan op een nieuwe woonzorgplek wisselt per dag. Deze week waren het er 49 in Twente en de noordelijke Achterhoek. Landelijk gaat het om honderden mensen. Deze medisch uitbehandelde patiënten houden onbedoeld een ziekenhuisbed bezet. Gevolg is dat zieken die wachten op een opname niet kunnen komen. Daarnaast kost een ziekenhuisbed de samenleving doorgaans meer dan een verpleeghuisbed. Hoewel dat afhangt van de mate van zorg die nodig is.

De patiënten die nu wachten in de regionale ziekenhuizen hebben een indicatie. Die is afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dat geeft hen recht op een tijdelijke of permanente plaats in een verpleeghuis. ZGT had deze week 24 van deze patiënten, MST 19 en ziekenhuis SKB in Winterswijk 6.

Norm

Van de 24 in ZGT zijn er maandelijks drie of vier die langer wachten. In MST is dat op dit moment één persoon. In de regio is Zorgkantoor Menzis verantwoordelijk voor de doorstroming van de ouderen naar een verpleeghuis. Het Zorgkantoor moet voldoende geschikte zorgplaatsen voorhanden hebben. Als algemene richtlijn geldt dat iemand op redelijke termijn een eerste plaats krijgt aangeboden. De norm is binnen zes weken.