Eis: twee jaar cel en jeugd-tbs voor doodsteken Michiel Schut uit Elburg

Tegen Dario J. (19) is vandaag twee jaar cel en jeugd-tbs geëist voor het doodsteken van Michiel Schut uit Elburg tijdens een feestje vorig jaar in Den Ham. Ook moet hij de nabestaanden meer dan 100.000 euro materiële en immateriële schadevergoeding betalen.

Dario wordt verdacht van het neersteken van Michiel die hij ontmoette op een verjaardagsfeestje in Den Ham. Er ontstond een ruzie en volgens veel getuigen, onder wie vrienden van Dario, stak hij toe. Dario had zelf cannabis en alcohol gebruikt. Hij zegt zich van het misdrijf niets te herinneren.

Vandaag is de afsluitende behandeling van het strafproces. Belangrijke vraag is of het jeugd- of het volwassenenstrafrecht op hem van toepassing is. De verdachte is de afgelopen maanden door psychiaters en psychologen onderzocht. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat jeugd-tbs de meest passende maatregel is als de rechtbank het feit bewezen acht.

Persoonlijkheid

Ze vinden Dario op licht verminderd toerekeningsvatbaar door een gebrekkige ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Hij wil niet geconfronteerd worden met vervelende situaties en over zijn gedrag en gevolgen ervan en de toekomst nadenken. Vervelende gevoelens is hij de baas door cannabis te gebruiken, waardoor hij relaxter wordt.

Alcohol gebruikt hij om gemakkelijker sociale contacten te maken, maar tegelijkertijd maakt hem de drank agressiever. De combinatie van de gebrekkige ontwikkeling en dit gedrag maakt volgens de deskundigen de kans op herhaling groot. Ze geloven ook niet dat hij succesvol behandeld kan worden als hij niet opgesloten wordt.

Psychopaat

In een volwassen omgeving, dus een tbs maatregel voor volwassenen, zou hij niet op zijn plaats zijn. Die behandeling daar is te individueel om van fouten die hij juist in groepen maakt te kunnen leren. De deskundigen constateren daarbij dat hij wel wat psychopathische kenmerken heeft maar niet de harde volwassen psychopaat is. Hij zou wel degelijk te bereiken zijn en empathie hebben.

Dat Dario zich niets zegt te herinneren kan te maken hebben met het niet toelaten van vervelende gevoelens. De rechtbank verbaast zich erover dat hij wel gedetailleerd weet te vertellen over versnaperingen die op het feestje op tafel hebben gestaan.

Doodslag

Officier van Justitie Carlo Dronkers neemt de conclusies van de deskundigen over. Daarbij zegt hij dat er voldoende bewijs is voor doodslag. Getuigen hebben Dario met het mes op het slachtoffer zien aflopen en hebben gehoord hoe hij op zoek was naar een plek om van het steekwapen af te komen. Dario liep ermee naar het kippenhok en keerde zonder mes terug.

Dronkers vertelde over de aangrijpende gesprekken die hij met de nabestaanden heeft gehad. Hij memoreerde dat de vader de vraag opwierp of iedereen een tweede kans verdient. “Vader worstelde iedere dag opnieuw met die vraag. Uiteindelijk was die vraag niet te beantwoorden, het misdrijf is eenvoudig weg te dicht bij. Het hoofd was wel, maar in hart onmogelijk. Uiteindelijk wint het hoofd, met restrictie dat verdachte verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt.