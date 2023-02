Eline Geerdink vindt na terugtrekken Eurosped onderdak bij Sneek, ook Knol en Maiorano hebben nieuwe club

Geerdink (22) droeg in het verleden het shirt van Set-Up’65, het Talentteam en Apollo 8. Sneek wordt haar vijfde werkgever op het hoogste niveau. “Vorige week heb ik voor het eerst getraind en dat beviel me uitstekend. Het is een heel leuk en fijn team. Ik ben echt meteen opgenomen in de groep. Echt fantastisch.”

Sneek-trainer Harry van den Brink prijst zich gelukkig met de komst van Geerdink. “Ze is een zeer welkome versterking voor ons, mede omdat we op de midpositie met blessures te maken hebben.”

Geerdink kan zich met Sneek gaan mengen in de strijd om het landskampioenschap. De Friese vrouwen staan op de derde plaats in de eredivisie en zijn al zeker van een plek in de kampioenspoule.

Sarah Knol

Ook Sarah Knol heeft een nieuwe club gevonden. De passer-loper, die dit seizoen ook geregeld als libero speelde, sluit aan bij VollinGo. Het team uit Gouda komt uit in de topdivisie B. Daarin staat het op de achtste plek.

Lavinia Maiorano

Lavinia Maiorano gaat een buitenlands avontuur aan. De diagonaalspeelster heeft getekend bij UKF Nitra uit Slowakije. Maiorano, geboren in Haarlem, maakte twee jaar geleden de overstap van US naar Eurosped. In het verleden droeg ze ook het shirt van Volley Lugano in Zwitserland, waar ze dertien jaar woonde.

Speelsters van Eurosped hadden na het terugtrekken van de club uit de eredivisie tot 1 februari de tijd om een nieuwe vereniging te vinden. Anneclaire ter Brugge (Palac Bydgoszcz, Polen), Charlot Vellener (Zwolle), Evie van Kerkvoorde (Sliedrecht Sport) en Ilse Sinnige (Veracles) zijn inmiddels van een nieuwe club voorzien.