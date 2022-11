Elk schroefje in 50 miljoen kostende gigacomplex van Bleckmann in Almelo is herbruikbaar: ‘Op zo’n grote schaal, dat is nooit eerder gedaan’

Nieuwsupdate De wolf komt eraan en natuurlijk mag Borner­broek de klappen weer gaan opvangen

ALMELO/BORNERBROEK - De wolf heeft de stadsgrenzen bereikt. Het is niet de vraag óf maar wanneer deze ongewenste vreemdeling, die in Twenterand al regelmatig toeslaat, een bloedbad gaat aanrichten op Almelo’s grondgebied. Je kunt er gif op innemen dat Bornerbroek de eerste klappen mag gaan opvangen. Daar zijn ze wel gewend geraakt aan droevige ontwikkelingen in bos en natuur. Welkom bij een speciale aflevering van de Nieuwsupdate die in het teken staat van dit geplaagde kerkdorp met zijn mooie maar o zo kwetsbare groene longen.

5 november