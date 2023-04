Elke dag thuiskomen in de ellende en dat al vijf jaar: nog lang geen oplossing voor gedupeerde bewoners Kanaal Almelo - De Haandrik

Angst, slapeloze nachten, psychische problemen, ontwrichte gezinnen. De ellende voor honderden mensen die langs Kanaal Almelo - De Haandrik wonen is niet te overzien. Dat is al tijden bekend en het is belangrijk dat hun verhalen steeds weer verteld worden. Want door een opeenstapeling van gebeurtenissen, werd de afgelopen weken weer pijnlijk duidelijk dat deze mensen dag in dag uit in die ellende zitten, en dat er nog lang geen zicht is op verbetering.