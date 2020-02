Emma (17) met nummer Queen door naar halve finale The Voice

Emma Boertien heeft zich geplaatst voor de halve finale van The Voice of Holland. De 17-jarige zangeres uit Almelo blonk uit tijdens de blind auditions, de battles én de knock-outs. Ook in de liveshow van The Voice of Holland maakte ze indruk met het nummer Love Of My Life van Queen, wat haar een plek in de halve finale heeft opgeleverd.