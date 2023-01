Eredivisie lonkt, maar Heracles moet zich nog niet rijk rekenen

Minister Rob Jetten komt naar Tubbergen voor avond over klimaat

TUBBERGEN - Minister Rob Jetten (D66) voor Klimaat en Energie is maandag 23 januari deelnemer aan een themabijeenkomst rond energie en duurzaamheid. Die bijeenkomst van D66 Noordoost-Twente fractie Tubbergen, wordt gehouden in horecabedrijf ’t Oale Roadhoes in Tubbergen en begint om 19.30 uur.

4 januari