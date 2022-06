Ernstige bodemvervuiling in hartje Almelo na halve eeuw aangepakt; oorzaak nog altijd mysterie

Grondwaterpeil

En dat is maar goed ook. Het grondwaterpeil is namelijk bereikt. Bronbemaling zorgt ervoor dat het gat droog blijft en de graafmachine haar werk kan blijven doen. Inmiddels is er 200 kuub vervuilde grond afgegraven. „Dat is meer dan we vooraf dachten”, zegt Blokhuis. Hij begeleidt namens de firma Geofoxx de sanering.