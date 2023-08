Eropuit in Almelo! 7 x uittips voor het weekend van 4, 5 en 6 augustus

Vastgoedon­der­ne­mer uit Holten en stukadoors­be­drijf uit Vriezen­veen failliet verklaard

De rechtbank in Almelo heeft woensdag twee Twentse bedrijven failliet verklaard. Het gaat om Veldwachters Holding uit Holten, een bedrijf dat zich bezig houdt met de in- en verkoop van vastgoed. Ook is het bedrijf actief op de verhuurdersmarkt. Curator is mr. Kerwin Fuselier.