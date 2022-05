Erve Asito ineens een explosief kruitvat, Almelo zoekt de juridische grenzen op en wie kent deze inbreker?

Het goede nieuws op Erve Asito: Heracles is veilig op de ranglijst. De zwaar bevochten remise in de derby tegen FC Twente betekende het 34ste punt. Dat is volgens de geleerden voldoende. Nu de club in veilige haven is en verzekerd van een nieuw jaar eredivisie kan de komende weken in alle rust een punt worden gezet achter een uiterst rumoerig en moeilijk seizoen. Even opdrogen van al die bierdouches en bijkomen van de klappen.