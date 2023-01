Eurosped doet weer mee, maar weg naar de kampioenspoule is nog lang

Thuisgeno­ten wil van Almelose af, totdat de directeur zelf ingrijpt

Als een Almelose op vakantie is komt werkgever Thuisgenoten plots tot de conclusie dat het bij haar dagbesteding ‘een puinbak is’. De leidster mag niet terugkeren in die functie. Pas bij de rechter komt de directeur zélf tot het inzicht dat het besluit eigenlijk niet klopt. Over een arbeidsconflict met merkwaardige rollen voor de baas en een nieuwe collega.

13 januari