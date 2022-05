Extraatje van 800 euro voor hoge energierekening; met dit inkomen heb je er in Almelo recht op

Eerst de groep met een bijstandsuitkering. Dat zijn er ruim 2100 in Almelo. Die hebben - als het goed is - inmiddels een energietoeslag van 800 euro ontvangen van de gemeente. Dat gaat automatisch. Maar inwoners met een inkomen dat niet veel hoger is, worden ook keihard geraakt door hoge brandstofprijzen. Daarom komen veel meer Almeloërs in aanmerking voor de eenmalige tegemoetkoming van 800 euro.

4000 huishoudens

Voor bovengenoemde categorie - naar schatting 4000 huishoudens - geldt dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 120 procent van het zogenaamde bestaansminimum. Dat houdt in dat een alleenstaande (of alleenstaande ouder) per maand niet meer dan 1244,55 euro netto (exclusief vakantiegeld) aan inkomsten mag hebben. Voor gehuwden ligt deze grens op 1777,92 netto per maand. Het is een harde grens. Wie er een paar euro boven zit, komt niet in aanmerking voor de energietoeslag.

Aanvragen via website gemeente

Inwoners die er wél recht op hebben, dienen een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Dat kan vanaf zondag 15 mei via de website www.almelo.nl. Daar is het aanvraagformulier, onder ‘Vergoeding energiekosten’, te downloaden. Naam, adres en bankrekeningnummer moeten onder meer worden ingevuld. Met als toevoeging de inkomensgegevens van maart 2022.

Almelo wil snel overmaken

De gemeente gaat alle aanvragen zelf checken. Met de bedoeling om bij een groen vinkje de energietoeslag ‘spoedig’ over te maken. Een aanvraag indienen kan overigens tot en met oktober 2022. Maar zonder aanvraag, geen 800 euro. Voor AOW’ers, met eventueel een klein pensioen, (binnen bovengenoemde inkomensgrenzen) geldt dat overigens niet. Zij krijgen wel automatisch energietoeslag, als ze daar voor in aanmerking komen.

Klemmend beroep

Mensen kunnen in principe de 800 euro overal aan besteden. Almelo doet echter een ‘klemmend beroep’ op haar inwoners het geld te gebruiken waarvoor het bedoeld is: de (jaar)rekening van de energiemaatschappij.

De hoogte van de energietoeslag is bepaald door het rijk. Almelo ontvangt daarvoor 4,6 miljoen euro. De kans is groot dat de gemeente moet bijpassen. Inwoners hoeven zich daar niet druk over te maken. Wie binnen de inkomensnorm valt, krijgt de 800 euro energietoeslag hoe dan ook op de bankrekening gestort.