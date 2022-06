Failliete kozijnenhandelaar uit Almelo draait toch op voor 290.000 euro schade: ‘Zelfs de secretaresse wist niet dat ik de baas was’

interview Het eindigde pijnlijk, maar was vooral mooi: Wormuth vertelt één keer zijn kant van het verhaal

Frank Wormuth begint volgende week als trainer bij FC Groningen, maar voor hij uit Twente vertrekt wil hij nog een keer het woord nemen. Over vier mooie jaren, maar ook over wat er is gebeurd dit seizoen. „Daarna kan ik afscheid nemen en het achter me laten.” Dit is zijn verhaal.

11 juni