Fans en sponsoren krijgen meer invloed bij Heracles, bestuur blijft alleen toezichthouder: ‘Alles om clubcultuur te bewaken’

Je kunt het je nog nu voorstel­len, maar komende winter ligt er opnieuw een ijsbaan in hartje Almelo

ALMELO - De mussen vallen bijkans dood van het dak van de hitte. Dat neemt niet weg dat het gemeentebestuur van Almelo een beslissing over ijspret heeft genomen. Komende winter komt er opnieuw een ijsbaan in het hart van de stad. De gemeente komt met een subsidie van 80.000 euro over de brug.

9 augustus