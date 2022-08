Felinthe Doornbos (14) uit Almelo ontpopt zich tot wonderkind op pony en scoort eremetaal op NK in Ermelo

Ze deed in Ermelo mee in de 1-meter klasse. Dat is wat tot voorheen nog de L-klasse was. De aanduiding is sinds dit jaar veranderd. Dat ze bij de Nederlandse Kampioenschappen op het podium terecht kwam, komt niet helemaal uit de lucht vallen. De Almelose is al haar halve leven met paarden bezig. Haar opa had een boerderij waar ook wat pony’s rondliepen. Daarmee begon het allemaal. Op haar zevende zat ze al op de rug van een paard. De eerste lessen kreeg ze bij Vera Klumper.