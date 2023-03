File op A35 bij Almelo na kettingbotsing met vier voertuigen

Nieuw pleidooi voor de hybride warmtepomp vanuit de Hengelose wijk De Nijverheid

Voor alle buurten zou de hybride warmtepomp als volwaardig alternatief voor warmtenet moeten worden toegevoegd, zodat dit alternatief bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen in beeld is. Dat stelt Dick Kissing in zijn zienswijze op het ontwerp-warmteprogramma, die hij mede namens Bewoners Overleg Nijverheid (BON) en ’t Genseler naar de gemeente heeft gestuurd.