Floris van V. sloeg Sandra Rozeman met honkbalknuppel en wurgde haar, wat dreef hem?

Twente heeft snel elektro­tech­ni­ci nodig: ‘Ons vak is niet sexy, wel heel mooi en nuttig’

ALMELO - Het aanbod aan elektriciens is ‘zeer krap’. In Twente is er geen vakgebied waar de vraag naar personeel zo groot is. Hoe dat kan? „Ons beroep is niet sexy”, zegt Hennie Nijhuis van Brusche Elektrotechniek uit Almelo. Iets meer waardering zou op zijn plek zijn. „Zonder ons, heb je nog veel meer mensen nodig.”

1 maart