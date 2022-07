Forse celstraffen geëist voor vervoeren van partijen cocaïne die werden onderschept in Almelo en nabij Rijssen

600 cobra’s en 120 mortierbom­men, Almeloër (55) veroor­deeld voor handel in illegaal vuurwerk vanuit huis

ALMELO - Een 55-jarige Almeloër is veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur voor de handel in illegaal zwaar vuurwerk. Hij werkte vanuit zijn huis in de Almelose woonwijk Nijrees. Als de man binnen drie jaar nog eens in de fout gaat moet hij een jaar de gevangenis in.

27 juni