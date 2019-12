Frank Wormuth (59) verloor drie van zijn kinderen: ‘Er moest een reden voor hun dood zijn’

Zijn vrouw lag in het ziekenhuisbed, zwanger van hun eerste kind. Een zwangerschapsvergiftiging. Ze voelde zich vreselijk beroerd. Haar arts kwam kijken, maar vond geen reden voor paniek en vertrok weer. Niet veel later kwam hij terug, omdat hij zijn pen was vergeten. Zijn patiënte trilde hevig, de dokter was net op tijd om haar leven te redden. Frank Wormuth vertelt. Het licht in de ruimte gaat uit het niets zachtjes aan als hij zijn hand openvouwt. Toeval bestaat niet, vindt hij. Daar in zijn hand lag al die jaren geleden zijn overleden dochter. Na zes maanden zwangerschap werd ze doodgeboren.