Fysiotherapeut Peter werd ontvoerd in Afghanistan: ‘Wie niet vergeeft, blijft altijd een gevangene’

interview Schrijf­ster Miek Smilde uit Almelo verwerkte veertig jaar strafrecht in nieuwe roman

14 september ALMELO/AMSTERDAM - Wekelijks door de parketpolitie van school worden gehaald voor een lunch met haar moeder, politierechter in Almelo, is ondenkbaar in deze tijd. Miek Smilde verwerkte veertig jaar strafrecht in de roman Dorsmans dood.